شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: جهاد جريشة الأقرب لمباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، نجم الأهلى السابق، أن الحكم جهاد جريشة الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والفريق الاحمر والتى من المقرر لها يوم ١٨ إبريل الجاري.

وقال كمونة في تصريحات تليفزيونية: «جهاد جريشة حكم شخصيته قوية وقراراته مميزة وهو الأقرب والأجدر لمباراة القمة مثلما من وجهة نظري».

وأضاف: «رضا البلتاجي أكثر حكم اصطدمت به هلا مسيرتي الكروية وجمال الغندول معلم داخل الملعب وأفضل حكم من وجهة نظري خلال مشواري هو سمير عثمان».