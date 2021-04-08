شكرا لقرائتكم خبر عن درينكووتر: لم أتعرض للظلم مع مانشستر يونايتد.. وسكولز مثلي الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال درينكووتر، نجم تشيلسي السابق ولاعب قاسم باشا الحالي، إنه لم يشعر بالظلم خلال الفترة التي قضاها ضمن صفوف مانشستر يونايتد في بداية مسيرته، معبرًا عن اعتزازه بهذه التجربة خاصة وأن هذا النادي هو الذي ينتمي له.

وأضاف درينكووتر، في تصريحات تليفزيونية، أن بول سكولز نجم مانشستر يونايتد كان مثله الأعلى، بينما استفاد الكثير بأنه لعب تحت قيادة أسطورة التدريب أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد، الذي كان يمنحه النصائح دائمًا ومصدر الطاقة له.

واستكمل حديثه، أنه عندما انتقل للعب ضمن صفوف ليستر سيتي كانت تجربة جديدة بالنسبة له، خاصة وأنه كان يلعب في «الشامبيونشيب»، حيث حصل على الفرصة بشكل مميز خاصة وأنه كان في الـ21 من عمره، بينما رانييري مدربه السابق في ليستر سيتي كانت علاقته به رائعة، ويعتبره هو المعلم الأول.