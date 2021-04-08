شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يكشف حقيقة طلب الأهلي والزمالك تأجيل مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة طلب أي من ناديي الأهلي والزمالك، تأجيل مباراة القمة.

وقال أحمد مجاهد، في تصريحات تليفزيونية: «قولا واحدًا الأهلي والزمالك لم يطلبا تأجيل مباراة القمة».

وأضاف: «مباراة القمة ستقام في موعدها المحدد سلفًا»، مؤكدًا :«الحالة الوحيدة التي سيتم فيها تأجيل المباراة بناء على طلب الأمن، والأمن هو من حدد موعدها».

يذكر أن مباراة القمة ستقام ١٨ ابريل الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.