شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: أرفض التحكيم المصري في مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عفت نصار٬ نجم الزمالك السابق٬ رفضه تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة بين الفريق الأبيض والأهلي المقرر لها يوم 18 إبريل الجاري في منافسات الدوري.

وقال نصار في تصريحات تليفزيونية: «اتحاد الكرة يريد افتعال أزمة قبل مباراة القمة وألقي بالونة اختبار قى مسألة تعيين حكم مصري لهذا اللقاء بكل تأكيد لا يجب تعيين طاقم تحكيم مصري».

وأضاف: «التحكيم المصري لن يستطيع إدارة مباراة في خجم لقاء القمة ويجب تعيين طاقم تحكيم أجنبي قبل الدخول في أزمات تهدد اللقاء».