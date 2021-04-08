شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يؤكد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بحكام مصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستلعب بحكام مصريين.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية: «مباراة القمة ستلعب بحكام مصريين»، مؤكدًا: «لا يوجد أي قرار من مجلس الوزراء بإقامتها بحكام أجانب».

وأضاف: «خلال وجودي في اتحاد الكرة خلال السنوات الماضية، لا يوجد أي قرار بإقامة مباريات القمة بحكام أجانب».

يذكر أن مباراة القمة ستقام ١٨ ابريل الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.