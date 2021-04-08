شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: أنا أنتمي للأهلي.. ولم أقصر عندما لعبت مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، تأهل الزمالك إلى ربع النهائي ويلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا مجددًا أمام الأهلي.

وقال لاعب الأهلي السابق: «لا ـتحدث بدبلوماسية في مسألة الانتماء لفريقه أشجع من في الشوط الأول ومن في الشوط الثاني؟ في الشوط الأول سأشجع الأهلي والشوط الثاني سأشجع الأهلي أيضًا أنا أنتمى للأهلي وعندما لعبت مع الزمالك لم أقصر وحققت مع الفريق الدوري والحمد لله على تقدير جمهور الفريقين لي».

وأضاف مؤمن: «حب الناس نعمة كبيرة يا رب يديمها علينا»

وعن وصوله الإمارات من كضيف شرف لتسليم كأس الاتحاد العربي (كأس الدوري الإماراتي)، قال :«تلقيت دعوة من النادي والاتحاد الإفريقي لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا لكن لم يخطر ببالي أن أتلقى دعوة من الإمارات للتكريم».

وتابع :«كنت قريب في أوقات سابقة من الانضمام للإمارات الإماراتي ثم العين، لكن لم يكن هناك نصيب وانتقلت إلى الدوري السعودي».