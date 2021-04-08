الآسيوي يؤكد التزامه بإقامة مسابقات عام 2021

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وأشار سلمان إلى تطبيق أعلى معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة خلال التنظيم الناجح لدوري أبطال آسيا 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، موضحا أن ذلك النجاح مهد الأساس لتكرار المعايير نفسها عام 2021، وتقدم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء التي أبدت اهتمامها باستضافة المنافسات المقبلة بنظام التجمع في التصفيات الآسيوية ودوري الأبطال وكأس الاتحاد.
وقال سلمان «الاستكمال الناجح لدوري أبطال آسيا منحنا النموذج الذي سنعتمد عليه عام 2021 بثقة أكبر، نعرب عن تقديرنا أيضا لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي وافقت على استضافة مباريات المنتخبات الوطنية والأندية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».
وتابع «كان من الضروري أن نظهر للعالم أن كرة القدم الآسيوية جاهزة للعودة، ويجب أيضا أن نؤكد للاعبين والفرق والجماهير في كل أرجاء القارة أننا في وضع مثالي لتنظيم بطولات آمنة وعلى مستوى عالمي، وفق رؤية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».
كذلك أعرب سلمان عن عميق تقديره لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني انفانتينو، الذي حضر الاجتماع في البحرين وتقدم بالشكر إلى الاتحاد الدولي على قيادته ودعمه المتواصل للاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية، خاصة في هذه الظروف الصعبة.
أبرز قرارات اجتماع أمس
- منح حقوق استضافة كأس آسيا للشابات تحت 20 عاما 2022 للاتحاد الأوزبكي في الفترة من 4 إلى 17 أبريل 2022 .
- منح حقوق استضافة كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاما 2022 للاتحاد الإندونيسي خلال الفترة من 9 إلى 22 مايو.
- الاطلاع على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم القاضي بإيقاف الاتحاد الباكستاني لكرة القدم فورا.
- الاطلاع على الوضع المالي في الاتحاد لعام 2021 .
- مناقشة الاتفاقيات التجارية التي تتضمن استكمال إعداد الاتفاقية المعدلة مع شركة تسويق كرة القدم الآسيوية (إف. إم. إيه).
- عقد اجتماع الجمعية العمومية ال 31 خلال نوفمبر في العاصمة القطرية الدوحة.
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