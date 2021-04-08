شكرا لقرائتكم خبر الآسيوي يؤكد التزامه بإقامة مسابقات عام 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة، التزام ووحدة الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل استئناف برنامج عام 2021، وذلك خلال الاجتماع السابع للمكتب التنفيذي للاتحاد، الذي عقد أمس في العاصمة البحرينية المنامة.

وأشار سلمان إلى تطبيق أعلى معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة خلال التنظيم الناجح لدوري أبطال آسيا 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، موضحا أن ذلك النجاح مهد الأساس لتكرار المعايير نفسها عام 2021، وتقدم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء التي أبدت اهتمامها باستضافة المنافسات المقبلة بنظام التجمع في التصفيات الآسيوية ودوري الأبطال وكأس الاتحاد.

وقال سلمان «الاستكمال الناجح لدوري أبطال آسيا منحنا النموذج الذي سنعتمد عليه عام 2021 بثقة أكبر، نعرب عن تقديرنا أيضا لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي وافقت على استضافة مباريات المنتخبات الوطنية والأندية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».

وتابع «كان من الضروري أن نظهر للعالم أن كرة القدم الآسيوية جاهزة للعودة، ويجب أيضا أن نؤكد للاعبين والفرق والجماهير في كل أرجاء القارة أننا في وضع مثالي لتنظيم بطولات آمنة وعلى مستوى عالمي، وفق رؤية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

كذلك أعرب سلمان عن عميق تقديره لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني انفانتينو، الذي حضر الاجتماع في البحرين وتقدم بالشكر إلى الاتحاد الدولي على قيادته ودعمه المتواصل للاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية، خاصة في هذه الظروف الصعبة.

أبرز قرارات اجتماع أمس

