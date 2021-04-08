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16.8 مليون يورو خسائر مونشنجلادباخ في 2020

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- بواسطة أيمن الوشواش - أبان نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أمس أنه اختتم السنة المالية مسجلا خسائر قيمتها 16,8 مليون يورو (19,9 مليون دولار) خلال 2020.

وقال المدير الإداري لمونشنجلادباخ شتيفان شيبرز، «حقيقة أننا أنهينا السنة المالية بخسائر 16,8 مليون يورو، قد تبدو بمثابة نجاح في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية».

وتأثرت النتائج المالية بشكل كبير بتداعيات أزمة جائحة ، حيث لم يحصد النادي عائدات حضور جماهير لمدة 9 أشهر ونصف الشهر، كما تراجعت عائدات البث التلفزيوني إلى جانب خسائر عائدات الرعاية والإعلانات، حسب ما أوضحه شيبرز.

وأضاف «لكن هناك أيضا حقيقة أننا لم نقم ببيع أي لاعبين واحتفظنا بعناصر فريقنا، ومع ذلك فإن الدخل الإضافي من المشاركة في ساعد كثيرا».

ووصل مونشنجلادباخ إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، لكنه خسر بعدها أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتأخر مونشنجلادباخ حاليا بفارق 11 نقطة عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الدوري الألماني (بوندسليجا)، ويكثف تركيزه على التأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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