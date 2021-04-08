16.8 مليون يورو خسائر مونشنجلادباخ في 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبان نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني أمس أنه اختتم السنة المالية مسجلا خسائر قيمتها 16,8 مليون يورو (19,9 مليون دولار) خلال 2020.

وقال المدير الإداري لمونشنجلادباخ شتيفان شيبرز، «حقيقة أننا أنهينا السنة المالية بخسائر 16,8 مليون يورو، قد تبدو بمثابة نجاح في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية».

وتأثرت النتائج المالية بشكل كبير بتداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث لم يحصد النادي عائدات حضور جماهير لمدة 9 أشهر ونصف الشهر، كما تراجعت عائدات البث التلفزيوني إلى جانب خسائر عائدات الرعاية والإعلانات، حسب ما أوضحه شيبرز.

وأضاف «لكن هناك أيضا حقيقة أننا لم نقم ببيع أي لاعبين واحتفظنا بعناصر فريقنا، ومع ذلك فإن الدخل الإضافي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا ساعد كثيرا».

ووصل مونشنجلادباخ إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، لكنه خسر بعدها أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتأخر مونشنجلادباخ حاليا بفارق 11 نقطة عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الدوري الألماني (بوندسليجا)، ويكثف تركيزه على التأهل لبطولة الدوري الأوروبي.