مانشستر سيتي يمدد عقد دي بروين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عقد لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين حتى عام 2025.

ويلعب دي بروين لمانشستر سيتي منذ 5 أعوام ونصف العام، وتوج مع الفريق مرتين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب لقب في كأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2020.

وقال دي بروين في تصريحات لموقع نادي مانشستر سيتي على الإنترنت أمس»أنا في قمة السعادة. منذ انضمامي إلى مانشستر سيتي في عام 2015، أشعر بأنني في بيتي. أعشق الجماهير، كما أن أسرتي مستقرة هنا في مانشستر، وتطور مستواي بشكل جيد».

وقال مدير الكرة بالنادي، تشيكي بيجريستين «هذه لحظة مهمة للغاية لهذا النادي. كيفن بلا شك يعد واحدا من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم».

وسجل دي بروين هدفا لمانشستر سيتي في المباراة التي فاز فيها الفريق على بوروسيا دورتموند الألماني 2 / 1 الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.