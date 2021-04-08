مانشستر يونايتد يستعيد راشفورد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواجد ماركوس راشفورد ضمن قائمة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي المتجهة إلى إسبانيا لمواجهة غرناطة اليوم في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقد اضطر راشفورد للخروج خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالفوز على برايتون 2 - 1 الأحد الماضي، إثر تعرضه لتدخل قوي.

لكن وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» ذكرت أن راشفورد شارك في تدريبات الفريق أمس، وكان ضمن القائمة التي حددها المدير الفني أولي جونار سولشاير لمواجهة غرناطة.

وعاد خوان ماتا إلى قائمة مانشستر يونايتد، كما شهدت وجود أنتوني إيلانجا.