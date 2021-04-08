مانشستر يونايتد يستعيد راشفورد

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وقد اضطر راشفورد للخروج خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالفوز على برايتون 2 - 1 الأحد الماضي، إثر تعرضه لتدخل قوي.
لكن وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» ذكرت أن راشفورد شارك في تدريبات الفريق أمس، وكان ضمن القائمة التي حددها المدير الفني أولي جونار سولشاير لمواجهة غرناطة.
وعاد خوان ماتا إلى قائمة مانشستر يونايتد، كما شهدت وجود أنتوني إيلانجا.
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