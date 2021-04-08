شكرا لقرائتكم خبر محتجون يحتلون الاتحاد الباكستاني لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس فرض الإيقاف على اتحادي تشاد وباكستان.

وأوضح فيفا أن إيقاف اتحاد تشاد يأتي بسبب التدخل الحكومي في شؤون الاتحاد، حيث قررت الحكومة التشادية مؤخرا سحب السلطات المفوضة لاتحاد الكرة وإنشاء لجنة وطنية لإدارة شؤون كرة القدم مؤقتا والسيطرة على مقر الاتحاد.

وأضاف فيفا «إن الإيقاف سيرفع عن اتحاد تشاد بمجرد إلغاء القرارات الحكومية الخاصة به، وتأكد فيفا من أن الاتحاد أصبح خاضعا من جديد لرئيسه مختار محمود حميد».

أما إيقاف الاتحاد الباكستاني، فقد فرضه فيفا بداعي تدخل طرف ثالث وهو ما يشكل انتهاكا جسيما للوائح فيفا.

فقد تعرض مقر الاتحاد الباكستاني لكرة القدم في لاهور للاستيلاء العدائي من قبل مجموعة من المحتجين واتخذ بعض الأفراد قرارا بعزل اللجنة المعينة من قبل فيفا، ويرأسها هارون مالك، وتسليم قيادة الاتحاد إلى سيد أشفق حسين شاه.

وكان فيفا قد أصدر خطابا حذر من خلاله من أنه في حالة عدم إنهاء الاحتلال غير المشروع لمقر الاتحاد الباكستاني وعدم السماح للمسؤولين المعترف بهم من قبل فيفا بالدخول إلى مقر الاتحاد ومباشرة مهامهم، سيجرى رفع القضية على الفور إلى مكتب مجلس فيفا لاتخاذ القرار.

وأشار فيفا إلى أن الإيقاف سيرفع فقط عندما يتلقى تأكيدا من جانب اللجنة المكلفة من جانبه، على أن مقر الاتحاد والحسابات وقنوات الاتصال والإدارة أصبحت تحت سيطرتها مجددا وأنها أصبحت قادرة على تنفيذ مهامها دون عوائق أخرى.