شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح لاعبى الإسماعيلى الأساسيين راحة 48 ساعة بعد ثنائية المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للإسماعيلى لاعبيه راحة قصيرة للاعبين الأساسيين لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى، وحصد الإسماعيلى انتصارا مثيرا على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، والفوز الأول على المصري منذ موسم 2017/2018 في دربي القنال. سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصري عند 26 نقطة في المركز الرابع.

وقرر الجهاز الطبي بالنادى الإسماعيلي خضوع حسين السيد مارسيلو، الظهير الأيسر للفريق، للأشعة على قدمه خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى إصابته التى تعرض لها خلال لقاء المصرى البورسعيدى، وبناء عليه تحديد مدة العلاج.

ولم يستطع حسين السيد مارسيلو استكمال اللقاء بعد أن شعر بألم فى العضلة الخلفية ليغادر الملعب متأثرا بإصابته ويحل مصطفى فارس بديلا له.

وعبّر إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، عن سعادته بتحقيق انتصار صعب وغال على المصرى البورسعيدى فى الأسبوع الــ18 بالدورى الممتاز، بعد تلقى خسارة غير مستحقة فى الجولة الماضية.

وأضاف جلال فى تصريحات عقب اللقاء: "انتصار كنا فى أمسّ الحاجة إليه من أجل إعادة الثقة تدريجيا للاعبين، وأعذر بعضهم وأرى أن غياب التوفيق هو العامل الأهم فى تراجع ترتيب الفريق".

وتابع المدير الفنى للدراويش: "فيش شك أننا كنا محتاجين هذا الفوز، ممكن الدنيا تهدأ قليلا، التوقف الطويل لقرابة 20 يوما صب في مصلحتنا، لأن هناك العديد من الأمور تحتاج عملا كبيرا، من الطبيعي أن يكون للفرق الكبيرة أسلوب لعب يختلف عن الفرق الصغيرة".