شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لـ اتحاد الكرة: لو مش عارفين تجيبوا حكام أجانب قولولى أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، إن رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أكد لقناة الزمالك من خلال برنامج زملكاوى أن حكام مباراة القمة التى ستجمع الأهلى والزمالك يوم 18 أبريل الجارى، مصريين وليس أجانب.

وأضاف الغندور أن رئيس اللجنة قال إن الثنائى إبراهيم نور الدين ومحمود البنا هما الأقرب لإدارة اللقاء، بالإضافة إلى عدم تلق أى اعتراض من الأهلى أو الزمالك على هذا القرار.

وكشف نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض معترض، ويرفض إدارة الحكام المصريين للمباراة.

ووجه الغندور رسالة لمسئولى اتحاد الكرة، قائلا: "لو مش عارفين تجيبوا حكام أجانب قولوا لى وأنا أخاطب الاتحادات الأخرى، وأجيب لكم حكم أجنبى أو أفريقى أو عربى، مين قالكم إننا عاوزين حكام صفوة، إزاى تجيبوا حكم مصرى وكل حكام الصفوة المصريين مش فى أفريقيا".