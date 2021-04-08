شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يعلن أسماء طاقمى حكام مباراتى القمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أسماء طاقمى الحكام المصريين المقرر إدارتهما لمباراتى القمة بين الأهلى والزمالك في بطولة الدورى المصرى المقرر لهما بعد أقل من شهر.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "اتحاد الكرة لم يرسل إلى أي اتحاد سواء أوروبى أو عربى أو أفريقى لاستقدم حكام أجانب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، ومتمسك بإسنادها لحكام مصريين".

وأضاف أحمد شوبير: "لن يتم تأجيل مباراة القمة لأى سبب كان وأن المباراة في موعدها بعد تأجيلها من الأسبوع الرابع، بالإضافة إلى مباراة القمة الثانية بعدها بكام يوم بحكام مصريين ولن يتم تأجيلها أيضا".

وتابع أحمد شوبير: "لجنة الحكام استقرت على حكام مباراتى القمة المقبلتين ووضعت أربعة حكام لإدارة المباراة خوفا من فيروس كورونا وهم بالترتيب: محمود البنا هو الأول، ثم محمد عادل، ثم أمين عمر، وأخيرا أحمد الغندور وفقا لنتائج فيروس كورونا، على أن يكون حكام القمة الثانية للحكم محمد عادل حال إدارة محمود البنا المباراة الأول إن لم يُصب بكورونا".

وأضاف أحمد شوبير: "كما اختارت المساعدين كالتالى في المقدمة محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، ثم تحسين السادات ويوسف السنباطي، على أن يتم اختيار أول مساعدين في المباراة الأولى حال عدم إصابتهما بفيروس كورونا، قم اختيار المساعدين الآخرين للمباراة الثانية".