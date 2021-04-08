شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي يوضح حقيقة توصيات الأهلي والزمالك لتعيين الحكم المصرى للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي مدحت شلبي أن اتحاد الكرة قرر إسناد القمة بين الأهلي والزمالك لحكام مصريين، موضحا أن الاتحاد أخطر القطبين بالقرار ولم يبد أىّ منهما أي اعتراض على تولي قضاة ملاعب مصريين إدارة القمة المرتقبة.

وقال شلبي: "ليس صحيحا أن الأهلي أو الزمالك طلبا من اتحاد الكرة تعيين حكم بعينه، القرار هو ملك لجنة الحكام ولن تقبل مثل هذه التوصيات التي تعصف بمبدأ المنافسة الشريفة، والأمر ليس له علاقة بعدم قدرة الجبلاية على استقطاب حكام أجانب بقدر ما هو توجه للإعلاء من شأن الحكام المصريين.

وكان مصدر باتحاد الكرة أكد أن الحكم الدولي محمود البنا هو الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل الجارى على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وكشف المصدر أن البنا هو المرشح الاول لإدارة القمة، وينافسه كلاً من جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد عادل ومحمد معروف، وإبراهيم نور الدين، لكن يبقى البنا صاحب الحظوظ الأعلى، خاصة أنه رقم 1 في القائمة الدولية.

وأعلن اتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الأهلي ستقام بطاقم تحكيم مصري، موضحا أنه لم يصل له أى اعتراض من الأهلى والزمالك بشأن حكام مباراة القمة ولم يطلبا استقدام حكام أجانب.