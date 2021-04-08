شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لن يحدث اتفاق بين الترجي والمولودية.. وخوض القمة بحكام أجانب فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الدردير، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أنهم لم يخطروا بأي قرار بشأن تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي أو جلب حكام مصريين، موضحًا خلال تصريحات تليفزيونية أن الزمالك يحترم جميع المؤسسات في الدولة، والتمسك بجلب حكام أجانب حق أصيل للزمالك.

وواصل: "الوقت لا يزال طويلا لجلب حكم أجنبي، وآخر قمة بين الفريقين في كورونا كانت بحكام أجانب". وشدد على أنه لا مشكلة فى جلب حكام أجانب، واتحاد الكرة هو من خرج بالتسريبات حول جلب حكام مصريين.

وواصل: "ليس لدينا أي غبار حول النزاهة الكاملة بين الترجي التونسي ومولودية الجزائر في اللقاء المقبل، ومتأكدين أنه لن يحدث أي اتفاق بين الفريقين".