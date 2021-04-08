شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: الطلائع يعتبر باقى مباريات الدوري لقاءات كؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن الصعوبات التي يمر بها فريقه منذ توليه المهمة مرورا بالصحوة التي عاشها الطلائع مؤخرا، قائلا: "استلمت طلائع الجيش في الأسبوع السابع وهو لا يمتلك إلا نقطة واحدة".

ووجه بسيوني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس2، الشكر للاعبيه بعد الفوز على الجونة، موضحا: "أشكر اللاعبين على مجهودهم، الجونة فريق محترم جدًا، ومع ذلك محمد بسام حارس الفريق لم يُختبر في الشوط الأول إطلاقًا".

وتابع المدير الفني لفريق الطلائع: "بعدما أحرزنا هدفين طالبت اللاعبين بالاستمرار في الضغط، حتى سجلنا الثالث والرابع، وقلت للاعبين بعد الفوز أنتم تملكون الكثير، لماذا تبخلون بمستواكم في المباريات، وكنا ندرس ونحضر اللاعبين جيدًا وتوجنا بالفوز".

وكشف بسيوني عن عزيمة الفريق على الفوز، موضحا أن الجميع تعاهد على أن يكون فوز الأربعاء هو انطلاقة طلائع الجيش، وأننا سنلعب المباريات المُقبلة وكأنها مواجهات كؤوس".

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 21 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.