شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: محمود البنا الأقرب لإدارة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر باتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمود البنا هو الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل الجارى على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.
وكشف المصدر أن البنا هو المرشح الاول لإدارة القمة، وينافسه كلاً من جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد عادل ومحمد معروف، وإبراهيم نور الدين، لكن يبقى البنا صاحب الحظوظ الأعلى، خاصة أنه رقم 1 في القائمة الدولية.
وأعلن اتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الأهلي ستقام بطاقم تحكيم مصري، موضحا أنه لم يصل له أى اعتراض من الأهلى والزمالك بشأن حكام مباراة القمة ولم يطلبا استقدام حكام أجانب.
وأضاف اتحاد الكرة: "أخذنا برأى لجنة الحكام بشأن إسناد مباراة القمة لحكام مصريين ولجنة الحكام وافقت على ذلك ولا يوجد نية فى تأجيل اللقاء من الجهات الأمنية".
وأوضح اتحاد الكرة أن فيروس كورونا ليس السبب فى إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري، مضيفًا: "لم نخاطب أى اتحاد أوروبي بشأن حكم مباراة القمة ومن الطبيعي طالما جميع المباريات بحكام مصريين فهذه المباراة أيضا بطاقم تحكيم مصري" .
وتابع الاتحاد: "لعبنا جميع المباريات فى الدوري بدون أخطاء تحكيمية ولا أعترف بالبيانات الصحفية الصادرة من الأندية، وأوعد طرفي مباراة القمة بتحقيق العدالة داخل الملعب".