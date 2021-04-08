شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: محمود البنا الأقرب لإدارة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر باتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمود البنا هو الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل الجارى على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وكشف المصدر أن البنا هو المرشح الاول لإدارة القمة، وينافسه كلاً من جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد عادل ومحمد معروف، وإبراهيم نور الدين، لكن يبقى البنا صاحب الحظوظ الأعلى، خاصة أنه رقم 1 في القائمة الدولية.

وأعلن اتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الأهلي ستقام بطاقم تحكيم مصري، موضحا أنه لم يصل له أى اعتراض من الأهلى والزمالك بشأن حكام مباراة القمة ولم يطلبا استقدام حكام أجانب.