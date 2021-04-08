شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال عن انتقاله للأهلى أو الزمالك: أنا دجلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد محمد هلال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على اختياره للأهلى أو الزمالك حال تلقيه عرضا من القطبين، قائلاً: "لو تلقيت عرضا من الأهلي والزمالك فأنا لا أفضل ناديا على ناد فأنا دجلاوي ولاعبا في دجلة منذ أن كان عمرى 11 عاما وحتى اليوم وأنا 25 عاما".

وأضاف محمد هلال خلال تصريحات تليفزيونية: "تألقت بفضل المدير الفني الجديد لدجلة الذي يحرص دائما على تحفيزي بشكل مستمر".

وفاز فريق وادى دجلة على نظيره البنك الاهلى بنتيجة 4\2 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز ، والتى شهدت ندية و اثارة بين الفريقين.

سجل الأهداف لفريق دجلة محمد هلال ثلاثية فى الدقائق 2 و76، و88 وأحمد عاطف فى الدقيقة 92، بينما سجل للبنك الاهلى أحمد على هدفين فى الدقيقة 21 و79.

تقدم محمد هلال لوادي دجلة في الدقيقة 2، وحاول البنك الاهلى إدراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 21 من زمن اللقاء، لينتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، وفى الشوط الثانى سجل محمد هلال ثانى أهدافه، ليتعادل أحمد على مرة أخرى بالدقيقة 79، ولم يكتف هلال بالثنائية ليسجل ثالث أهدافه بالدقيقة 88، ليرد عليه أحمد عاطف لاعب دجلة بهدف فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع محرزا الهدف الرابع.

ورفع وادى دجلة رصيده إلى النقطة 16 بالدورى، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 14، بعدما لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثمانية مواجهات وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً وما زال لديه مباراة مؤجلة.