شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية يوم الاربعاء 7\4\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة منها اعتزام إنبى تقديم شكوى ضد حكم مباراة أسوان، وفوز الإسماعيلى على المصرى بهدفين، وتغلب دجلة على البنك الاهلى برباعية.

الإسماعيلى ينتفض فى ديربى القناة ويهزم المصرى بثنائية.. فيديو

حقق فريق الإسماعيلي، فوزا مثيرا في ديربي القناة أمام المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

إنبي يعتزم شكوى حكم مباراة أسوان ويؤكد: نشك فى عدم وجود VAR

يعتزم مسئولو نادي إنبي تقديم شكوى رسمية للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم محمود ناجي ومعاونيه طاقم تحكيم مباراة الفريق البترولي أمام أسوان، التي جرت في أقصى صعيد مصر أمس الثلاثاء.

"الفتاق" يُهدد مشاركة على جبر مع بيراميدز فى مواجهة الرجاء

يعانى على جبر قائد دفاع بيراميز، من أعراض الفتق السرى بعد مشاركته فى مواجهة الرجاء المغربى، التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على ملعب محمد الخامس، فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية، وانتهت بفوز الرجاء بهدفين دون رد، لتصبح تلك الهزيمة الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.



هاتريك محمد هلال يقود دجلة لهزيمة البنك الأهلى 4\2 فى مباراة مثيرة بالدورى

فاز فريق وادى دجلة على نظيره البنك الاهلى بنتيجة 4\2 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز ، والتى شهدت ندية و اثارة بين الفريقين .

سجل الأهداف لفريق دجلة محمد هلال ثلاثية فى الدقائق 2 و 76 ،و 88 وأحمد عاطف فى الدقيقة 92 ، بينما سجل للبنك الاهلى أحمد على هدفين فى الدقيقة 21 و 79 .

مشادات و احداث شغب فى قمة الاهلى و الزمالك لكرة السلة تحت 20 سنة

شهدت صالة الشرقية للدخان التى أقيمت عليها مباراة الاهلى و الزمالك فى بطولة الجمهورية لكرة السلة تحت 20 سنة ،أحداث شغب ، ومشادات بين لاعبى الفريقين ، بعد نهاية اللقاء ، و الذى أسفر عن فوز الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 79\81

ضيق الوقت وضغط المباريات يلغى معسكر منتخب للمحليين فى مايو و استبداله بيوليو

استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على فكرة إقامة معسكر للاعبي المنتخب الأول في شهر مايو المقبل ، وإقامة ودية للاعبين المحليين على أن يتم إستبداله و إقامة معسكر في شهر يوليو خلال فترة توقف الدوري لإنشغال المنتخب الأوليمبي بالاستعداد لاوليمبياد طوكيو 2021.