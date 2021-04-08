شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: القمة يديرها حكام مصريون ولم يصلنا اعتراض من الأهلي أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري، على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى، ستقام بطاقم تحكيم مصري، موضحا أنه لم يصل له أى اعتراض من الأهلى والزمالك بشأن حكام مباراة القمة ولم يطلبا استقدام حكام أجانب.

وأضاف اتحاد الكرة: "أخذنا برأى لجنة الحكام بشأن إسناد مباراة القمة لحكام مصريين ولجنة الحكام وافقت على ذلك ولا يوجد نية فى تأجيل اللقاء من الجهات الأمنية".

وكان الزمالك أعلن عبر موقعه الرسمى رفض تعيين حكام مصريين لإدارة مباراة القمة أمام الأهلى، وقال الموقع الرسمى للزمالك: "رغم أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة".

وأوضح اتحاد الكرة أن فيروس كورونا ليس السبب فى إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري، مضيفًا: "لم نخاطب أى اتحاد أوروبي بشأن حكم مباراة القمة ومن الطبيعي طالما جميع المباريات بحكام مصريين فهذه المباراة أيضا بطاقم تحكيم مصري" .

وتابع الاتحاد: "لعبنا جميع المباريات فى الدوري بدون أخطاء تحكيمية ولا أعترف بالبيانات الصحفية الصادرة من الأندية، وأوعد طرفي مباراة القمة بتحقيق العدالة داخل الملعب".