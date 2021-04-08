شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : محمد صبرى لاعب الزمالك الأسبق ظلم نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن محمد صبرى لاعب الزمالك السابق من أفضل اللاعبين الذين لعبوا فى القلعة البيضاء، لما سجله من أهداف مهمة فى مباريات القمة .

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوى الذى يقدمه عبر قناة الزمالك إن محمد صبرى لاعب قدمه ثقيلة مثل محمود أبو الدهب، وطاهر أبو زيد، وحمزة الجمل، ولا يمكن ذكر أسمائهم دون ذكر اسم محمد صبرى لاعب الزمالك معهم، وأضاف أن محمد صبرى ظلم نفسه وموهبته، وحرص الغندور على تقديم التهنئة إلى اللاعب السابق بمناسبة عيد ميلاده.

ونجح محمد صبري في حصد 15 بطولة مع الفارس الأبيض منذ عام 1993 حتى عام، 2003 حيث توج ببطولة الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين وبطولة دورى أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وكأس السوبر المصرى ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطولة كأس الكؤوس مرة، والسوبر الأفريقى ثلاث مرات وبطولة الأفرو أسيوى.

وشارك صبرى مع جيل تاريخى بالزمالك بالتسعينيات أبرزهم أحمد الكأس وأيمن منصور وقاسى سعيد وعفت نصار وخالد الغندور وإسماعيل يوسف وحازم إمام ونادر السيد.