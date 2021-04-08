شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: شريف إكرامى اتاخد بذنب رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الواحد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الضغط الذى يتواجد على شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز بسبب انتقال رمضان صبحى أيضا إلى الفريق الأزرق، منذ بداية الموسم وجاءت العلاقة بينهما بسبب الارتباط الأسرى المتواجد بين اللاعبين.

وأضاف عبد الواحد السيد، خلال ندوة الخليج 365، أن شريف إكرامى يوضع تحت المراقبة من قبل جمهور الأهلى وهذا الأمر يضعه تحت ضغط كبير ويؤدى إلى الوقوع فى الأخطاء خلال المباريات، رغم أن الحارس لم يكن لديه ذنب فى انتقال رمضان صبحى من الأهلى إلى بيراميدز.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن شريف إكرامى رحل عن فريق الأهلى بسبب عدم المشاركة بصفه أساسية، وإعلانه الرغبة في الرحيل منذ فترة طويلة وهذا حق مشروع لدى اللاعبين.