ملف الأربعاء.. حكام الأهلي والزمالك.. إصابة بواليا.. وفوز الإسماعيلي أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الأربعاء 7 أبريل:

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي والزمالك بتحكيم مصري.. ولم نخاطب حكام أجانب

الزمالك: نرفض خوض القمة بحكم مصري.. ونثق في الترجي الجميل

سموحة عن قيمة إعارة حسام حسن: ربنا مع الغلابة

مؤمن زكريا: أتمنى نهائيًا أفريقيًا بين الأهلي والزمالك لكن انتمائي واحد

إيهاب جلال: الإسماعيلي لابد أن يلعب بطريقة مختلفة عن الفرق الصغيرة.. والتوقف جاء في وقت مثالي

لاعب تشيلسي: أحب مصر.. صلاح متميز.. محرز ساحر.. وتريزيجيه له ثقل

اتحاد الكرة: لم نُعلن تعيين البنا لإدارة القمة.. ونختار بين 21 حكماً

أحمد سمير: لم أوقع للأهلي.. ولم أصل لهداف الدوري بمفردي

حسين السيد: الإسماعيلي يستحق مكانة أفضل.. وتمنيت الانضمام للمنتخب

وأخيراً.. الإسماعيلي يحقق فوزه الثاني بالدوري بثنائية على المصري

تحليل رقمي.. ضجيج بايرن بلا طحين.. وصقور باريس في ميونيخ

إنبي: سنتقدم بشكوى بشأن مباراة أسوان وسنصعد الأمر

مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي يعتمد تصميمات الزي الجديد

هاتريك هلال يقود وادي دجلة لفوز كبير على البنك الأهلي في الدوري

رسميًا.. سموحة يعلن إعارة حسام حسن والترهوني لأهلي طرابلس

كوكا يتعادل لأولمبياكوس بـ"مقصية رائعة" في كأس اليونان (فيديو)

بواليا يغادر مران الأهلي مصابًا