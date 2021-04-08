أحمد سمير: لم أوقع للأهلي.. ولم أصل لهداف الدوري بمفردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، إنه لم يوقع لصالح النادي الأهلي، مبدياً استحسانه لربط اسمه بالقلعة الحمراء.

وأضاف سمير، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورتس:"أنا في نادي طلائع الجيش وأي شيء سيكون من خلال النادي بالطبع".

وتابع لاعب طلائع الجيش:"لو الأهلي أراد ضمي فأتمنى ذلك وسعيد بارتباط اسمي به ولكن هذا لن يحدث إلا وأنا أسير بصورة جيدة مع فريقي".

وأتم سمير تصريحاته بإبداء سعادته بكونه متصدر جدول هدافي الدوري، قائلاً:"لست الهداف بمفردي فالجميع بالفريق يُساعدني على التسجيل".

ورفع أحمد سمير رصيده من الأهداف بعد ثنائيته في مرمى الجونة يوم أمس الأربعاء، إلى 9 أهداف خلال هذا الموسم في بطولة الدوري المحلي.