لاعب تشيلسي: أحب مصر.. صلاح متميز.. محرز ساحر.. وتريزيجيه له ثقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح داني درينكووتر لاعب تشيلسي المعار لقاسم باشا التركي، بأنه وقع في حب مصر بسبب زيارة سابقة لها، قائلًا أن محمد صلاح لاعب متميز، ومحمود حسن "تريزيجيه" له ثقله في الملعب.

وقال درينكووتر في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية عن اللعب مع رياض محرز في ليستر سيتي: "أحيانًا كان هناك احباط لكن عندما كنت تعطي رياض محرز الكرة كان السحر يحدث على الفور، لذا عندما كنت ألعب معه في الفريق كنت اعطه الكرة وهو يفعل كل شيء".

وتحدث عن مصر قائلًا: "لقد قمت بزيارة مصر من قبل، وأنا أحب مصر وشعبها والطقس كان رائع للغاية، وأول مرة أجرب فيها الغطس تحت الماء كانت في مصر والمياه هناك كانت في منتهي الجمال، وبالتأكيد أود أن أعود لمصر يومًا ما".

أما عن اللعب من تريزيجيه في أستو فيلا فقد قال: "تريزيجيه شخص رائع، وأحب التعامل معه، وما يحببني فيه أنه شخص متميز ويضغط على نفسه ليكون أفضل، وهو شخص حكيم، وداخل الملعب هو موهوب وله ثقل".

واختتم بإبداء رأيه في صلاح: "صلاح لاعب متميز جدًا وأنا أدرك أن العالم بالكامل يدرك مهاراته وقدراته، فهو لاعب مميز للغاية، ويمتلك سرعة كبيرة، وهو من الأسماء الراحلة عن تشيلسي واستطاع أن يثبت قدراته وموهبته للجميع بشكل مبهر".

وعن المقارنة بين رياض محرز ومحمد صلاح: "ردي لن يعجبكم، لكن حقيقة صلاح متميز للغاية، ولكن سأختار رياض محرز لأنني لعبت معه".