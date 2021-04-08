الزمالك: نرفض خوض القمة بحكم مصري.. ونثق في الترجي الجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن عمرو الدردير رئيس المنظمة الإعلامية بنادي الزمالك رفض إدارة ناديه خوض مباراة القمة ضد الأهلي يوم 18 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي بوجود حكام مصريين.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوز" قال الدردير :"اتحاد الكرة لم يرسل لنا أي مخاطبات بشأن تعيين حكام مصريين للقمة، وإذا حدث ذلك سيكون لنا رد رسمي للرفض".

وأضاف متحدث الزمالك :"رفضنا ليس تقليلاً من الحكم المصري، لكن جرت العادة وفقاً لقرار رئيس الوزراء منذ سنوات بأن تقام القمة بتحكيم أجنبي، وأمام اتحاد الكرة وقت وفرصة لتحقيق ذلك".

وتابع الدردير :"الزمالك مؤسسة كبير تقدر كل مؤسسات الدولة، لكننا نرفض تماماً قرار اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين لمباراة القمة، وهذه ليست بدعة، بل أنها تحدث في كل بلاد العالم".

وعن مباراة الترجي والمولودية التي تحدد مصير الزمالك بالخروج من مجموعات دوري أبطال إفريقيا أو التأهل إلى ربع نهائي المسابقة قال الدردير :"لن نتخذ أي إجراءات لضمان العدالة".

وفي حالة تعادل المولودية أو فوزه على الترجي سيخرج الزمالك، أما في حالة فوز الفريق التونسي مع فوز الزمالك على توينجيت السنغالي في الجولة الختامية سيتأهل الأبيض مع الترجي.

وأنهى الدردير :"المولودية لا يمكن أن يهزم الترجي في تونس أو يتعادل معه بعد أن خسر في ملعبه من الزمالك، هذا ليس منطقياً، ونحن نثق في الترجي الجميل بصفته من أكبر أندية القارة بأنه سيلعب لعب نظيف".