اتحاد الكرة: مباراة الأهلي والزمالك بتحكيم مصري.. ولم نخاطب حكام أجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالقادر سعيد:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري ستقام في موعدها بلا تأجيلات وبتحكيم مصري.

وفي تصريحات تلفزيونية قال مجاهد :"لم يصلنا أي طلبات من الأهلي أو الزمالك بإقامة المباراة بحكام مصريين، ليست لدينا أي مشكلة من أي نوع في هذا الأمر".

ومن المقرر أن تُلعب مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري يوم 18 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وأضاف مجاهد :"لم يصلنا أي اعتراض من الزمالك مثلما أشيع مؤخراً، ولا علاقة لنا بالبيانات التي تصدرها الأندية مالم تصلنا مخاطبات رسمية".

وتابع مجاهد: "لم يرسل لنا الأهلي أو الزمالك أي طلبات بشان استقدام حكام أجانب لمباراة القمة المُقبلة، ونثق في الحكام المصريين لإدارة المباراة".

وأشار رئيس لجنة اتحاد الكرة :"سنعلن بعد مباراة القمة المُقبلة انتهاء عصر جلب الحكام الأجانب لإدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في مصر".

وأردف مجاهد :"المباراة ستقام في ظل تقنية الفيديو وبدون جماهير، ولذلك لا مشكلة من إسناد المهمة لحكام مصريين، نتابع الحكام المصريين على مدار الموسم في الدوري بصورة طيبة".

وأنهى مجاهد :"الحالة الوحيدة لعدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعدها هو خطاب أمني، وهذا لن يحدث وفقاً لتوقعاتي، وستقام المباراة في الوقت المحدد لها سلفاً".