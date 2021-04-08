حسين السيد: الإسماعيلي يستحق مكانة أفضل.. وتمنيت الانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حسين السيد، لاعب فريق الإسماعيلي، إن ناديه يستحق أن يكون في مكانة أفضل مما هو عليها خلال الموسم الجار من بطولة الدوري.

وقال حسين السيد، خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب مباراة المصري:"الحمدلله على ثقة جمهور الإسماعيلي بي، وأتمنى من قلبي عمل شيء جيد للنادي لأنه يستحق أن يكون في مكان أكبر مما هو عليه".

وتابع لاعب الإسماعيلي:"أتمنى من جماهير الإسماعيلي أن تكون إيجابية مع الفريق خلال الفترة المقبلة وكابتن إيهاب جلال شخص محترم وجهاز فني أيضاً على أعلى مستوى وسعيد بالعمل معه فهو شخص جيد جدًا ولو نفذنا 40 أو 50% من تعليمات الجهاز الفني سنكون في مكان آخر ونركز للظهور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة".

وأتم السيد، تصريحاته بـ :"كنت أتمنى التواجد مع المنتخب الوطني وشرف لأي لاعب تمثيل بلاده ولكن أثق في كابتن حسام البدري والجهاز الفني وأنه لن يضيع تعب أي لاعب واللعب في النهاية رزق".

وفاز الإسماعيلي على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري.