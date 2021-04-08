سموحة عن قيمة إعارة حسام حسن: ربنا مع الغلابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رفض محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الإفصاح عن قيمة إعارة لاعب فريقه حسام حسن إلى أهلي طرابلس الليبي، معترفاً بأن الصفقة تمت لقاء مبلغ كبير.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوزر" قال فرج عامر :"لا أريد الحديث عن التفاصيل المالية في الصفقة، لكن كل ما أود قوله أن (ربنا مع الغلابة)".

وأعلن سموحة إعارة حسام حسن لنهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى زميله بالفريق محمد الترهوني، إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وأضاف عامر :"إعارة حسام حسن قيمتها كبيرة، لكنها ليست أضخم صفقة قمنا بها، سبق لنا بيع أحد اللاعبين قبل 3 سنوات مقابل 68 مليون جنيه مصري".

وأنهى عامر :"قمنا ببيع 4 لاعبين من قبل بأرقام قياسية، وحسام حسن تم بيعه بداية من الموسم المُقبل لنادي كبير في مصر لن نفصح عن هويته الآن".

وكان عامر قد أكد من قبل بيع حسام حسن لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه، وبسؤاله حول إذا كان الأهلي أو بيراميدز هما طرف الصفقة رد قائلأً :"وارد".