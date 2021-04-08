إيهاب جلال: الإسماعيلي لابد أن يلعب بطريقة مختلفة عن الفرق الصغيرة.. والتوقف جاء في وقت مثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي سعادته بالفوز على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

وقال جلال، خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، عقب المباراة:"الحمدالله على الفوز فهو توفيق من الله بعد اللقاء الأول لي وكذلك بعد الفترة التي كان فيها الإسماعيلي مهزوزًا نفسياً ولكن تغيير طريقة اللعب كان سيستغرق وقتاً ولكن الحمدلله اللاعبين أدوا مباراة كبيرة ويحتاجون وقتاً لمعرفة النادي الإسماعيلي وطريقة لعبه".

وأضاف المدير الفني لفريق الإسماعيلي:" لابد أن يكون هناك ثقة أكبر من ذلك وإن شاء الله سنبذل مجهوداً خلال الفترة المقبلة ونتحسن، فالإسماعيلي من الأندية الكبيرة التي لابد أن تعمل بطريقة مختلفة عن الأندية الصغيرة وأعمل حساب ذلك وآمل ألا تكون إصابة حسين السيد لايكون قوية، والحمدلله على توفيق الله اليوم أكرمنا بثلاثة نقاط وإن شاء الله نعد اللاعبين خلال الفترة المقبلة بصورة جيدة".

وتابع جلال:"توقف الدوري في هذه الفترة بالنسبة لي جاء في فترة مثالية؛ خاصة بعد الفوز نعم الصيام سيؤثر في المران ولكن سنعمل كثيراً خلال الفترة المقبلة ولا ننظر للوضع حالياً ولكن بعد خوض 10 مباريات مع الفريق".

وأتم المدير الفني للإسماعيلي تصريحاته بـ:"أقول لجماهير الإسماعيلي ألف مبروك لقد تحملتم الكثير ونأمل بعد توفيق الله ومساندة الجميع الخروج من هذا الموقف".

وبفوز الإسماعيلي على نظيره المصري رفع رصيده إلى النقطة 14 في المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بينما توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 26 في المركز الرابع.

ولن يخض الإسماعيلي أي مباراة حتى نهاية أبريل الجاري؛ إذ ستُقام خلال هذه الفترة مؤجلات الدوري حتى الجولة 18 التي خاضها الإسماعيلي بجانب مباريات الكأس وهي البطولة التي خرج منها الدراويش.