مؤمن زكريا: أتمنى نهائيًا أفريقيًا بين الأهلي والزمالك لكن انتمائي واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أبدى مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق أمانيه أن يتأهل الزمالك إلى ربع النهائي ويلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا مجددًا أمام الأهلي، قائلًا: إنه لا يستطيع أن يتحدث بدبلوماسية في مسألة الانتماء لفريقه.

وقال مؤمن زكريا ردًا على سؤال عن رأيه في الجمع بين محبة جماهير الأهلي والزمالك معًا: "حب الناس نعمة كبيرة يا رب يديمها علينا".

وعن وصوله الإمارات كضيف شرف لتسليم كأس الاتحاد العربي (كأس الدوري الإماراتي)، قال: "تلقيت دعوة من النادي والاتحاد الأفريقي لحضور نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن لم يخطر ببالي أن أتلقى دعوة من الإمارات للتكريم".

وتحدث عن دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: "أتمنى أن يصعد الزمالك لربع النهائي وبذلك سيتواجد 8 أندية أقوية في هذه المرحلة، وأتمنى أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك من جديد".

وتابع: "أشجع من في الشوط الأول ومن في الشوط الثاني؟ في الشوط الأول سأشجع الأهلي والشوط الثاني سأشجع الأهلي أيضًا أنا أنتمى للأهلي وعندما لعبت مع الزمالك لم أقصر وحققت مع الفريق الدوري والحمد لله على تقدير جمهور الفريقين لي".

واختتم قائلًا: "كنت قريبًا في أوقات سابقة من الانضمام للإمارات الإماراتي ثم العين، لكن لم يكن هناك نصيب وانتقلت إلى الدوري السعودي".