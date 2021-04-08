شاهد فيديو اهداف مباراة انتر ميلان وساسولو في الدوري الايطالي «لوكاكو يُسجل ويصنع»

شاهد فيديو اهداف مباراة انتر ميلان وساسولو في الدوري الايطالي، التي أقيمت بعد عصر اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021، ضمن مؤجلات الجولة 28 من المسابقة، وانتهت لصالح الأفاعي بنتيجة 1/2.

واستطاع انتر ميلان بعد اسقاط ساسولو على ملعب جوزيبي مياتزا، تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 71 نقطة بفارق 11 نقطة واضحة عن ميلان الثاني، وبفارق 12 نقطة عن يوفنتوس الثالث.

وحسم انتر ميلان نتيجة الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد سجله روميلو لوكاكو بضربة رأسية نموذجية بعد تلقيه تمريرة عرضية جميلة من آشلي يونج داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 10.

وبهذا الهدف قلص روميلو لوكاكو فارق الأهداف بينه وبين متصدر لائحة هدافي الدوري الايطالي “كريستيانو رونالدو” إلى 4 أهداف فقط.

مع بداية الشوط الثاني عزز انتر ميلان تقدمه في نتيجة المباراة بالهدف الثاني عن طريق تسديدة للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة قادها روميلو لوكاكو.

ورفع روميلو لوكاكو رصيد تمريراته الحاسمة إلى 7 كرات ليتساوى مع الكولومبي دوفان زاباتا لاعب اتلانتا في نفس رصيد التمريرات، ليتبقى له تمريرة حاسمة واحدة ويعادل رقم نجم روما مخيتاريان، ونجم يوفنتوس كييزا.

وفي الدقيقة 85 من المباراة قلص “حميد تراوري” – شقيق عماد تراوري لاعب مان يونايتد – النتيجة بتسجيل هدف من تسديدة مقوسة على خط الـ 18 بعد استغلال كرة شتتها دفاع الانتر بشكل خاطيء من أمام ديوريشيتش.

ويُعد فوز انتر ميلان اليوم على ساسولو هو العاشر على التوالي بالنسبة للفريق منذ السقوط في فخ التعادل السلبي أمام أودينيزي في الجولة 19 على ملعب داسيا آرينا يوم 23 يناير الماضي.

شاهد فيديو اهداف مباراة انتر ميلان وساسولو في الدوري الايطالي

اضغط هنا