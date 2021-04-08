نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا «واخيرًا سقط البافاري»

تعرف على نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 7-4-2021، لحساب ذهاب ربع النهائي.

سقط بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ماراثونية أقيمت على ملعب أليانز أرينا، لتتوقف سلسلة اللاهزيمة للفريق البافاري في دوري ابطال اوروبا عند 19 مواجهة.

وبدأت المباراة بسرعة كبيرة، وبادر بايرن ميونخ بالتهديد، ولكن رد باريس سان جيرمان جاء قاسيًا، حيث افتتح كيليان مبابي التسجيل للفريق الفرنسي، بعد هجمة مرتدة سريعة ومثالية بقيادة نيمار جونيور.

واستخلص نيمار كرة من جوشوا كيميش في منتصف الملعب وتبادلها مع أنخيل دي ماريا قبل أن يضع مبابي في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة، ليسدد الأخير كرة غالطت مانويل نوير وسكنت شباكه في الدقيقة الثالثة.

ويعد هذا الهدف الـ26 للنجم الفرنسي كيليان مبابي (22 سنة)، في 43 مباراة خاضها في دوري ابطال اوروبا، بقميص باريس سان جيرمان، وموناكو سابقًا.

وجاء الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة (28)، عن طريق المدافع ماركينيوس كوريا الذي ضرب مصيدة تسلل مدافعي بايرن ميونخ وروض تمريرة نيمار بلمسة المهاجمين الكبار، قبل ان يسدد بباطن القدم على يسار الحارس مانويل نوير.

وأجبرت الإصابة على مستوى العضلة الضامة، المدافع ماركينيوس على مغادرة الميدان في الدقيقة (30)، ليحل بديلًا عنه “أندير هيريرا”، وبهذا التبديل الإضطراري حدث تعديل في الخط الخلفي لفريق باريس سان جيرمان بعودة لاعب خط الوسط الدفاعي دانيلو بيريرا إلى مركز قلب الدفاع.

وبعدها مباشرة أجرى هانسي فيليك التبديل الأول لفريق بايرن ميونخ وبالتحديد في الدقيقة (33)، بخروج لاعب خط الوسط “ليون جوريتسكا”، ودخول الظهير الأيسر “ألفونسو ديفيز”.

وقلص المهاجم لكاميروني “إريك ماكسيم تشوبو موتينج” النتيجة لصالح بايرن ميونخ برأسية قوية في الدقيقة (36)، بعد عرضية متقنة من الظهير الأيمن بينجامين بافارد.

وواصل فيليك إجراء التعديلات على تشكيلة بايرن ميونخ بخروج المدافع نيكلاس زوله الذي أرتكب اخطاءً كارثية، ودخول جيروم بواتينج في الدقيقة (42).

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني أقحم مدرب باريس سان جيرمان “بوكيتينيو”، الظهير الهولندي ميتشل باكر بدلًا من قلب الدفاع عبدو ديالو في ثاني تبديلات الفريق الفرنسي.

وسجل توماس مولر هدف التعادل لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة (60)، بعدما قابل عرضية جوشوا كيميش من ضربة حرة مباشرة برأسية فشل كيلور نافاس في التعامل معها لتسكن شباكه.

وعاد كيليان مبابي ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة (68)، إثر تلقيه تمريرة من أنخيل دي ماريا على الجهة اليسرى ليروض الكرة ويدخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة من بين أقدام بواتينج أكتفى نوير بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.

وكاد توماس مولر يسجل هدف التعادل لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة (90)، بعدما استلم عرضية من كومان داخل منطقة الجزاء، واستدار بجسده ووجه تسديدة نحو المرمى جاورت القائم بقليل، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان على الفريق البافاري بنتيجة (3-2).

وأدار مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الحكم الاسباني “انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الامارات.

ونقل بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت الألمانية.

وستقام مباراة الإياب بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الأسبوع المقبل، يوم 13 أبريل 2021 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وستكون بنفس توقيت مباراة اليوم 19:00 جرينيتش.

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