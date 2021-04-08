مشاهدة اهداف مباراة الوداد وسريع وادي زم في الدوري المغربي inwi – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة فيديو اهداف مباراة الوداد وسريع وادي زم في الدوري المغربي inwi، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 7-4-2021، لحساب الجولة 11.

استغل فريق الوداد تعثر الرجاء، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري المغربي، بعد فوزه على سريع وادي زم بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الفوسفاط.

وخسر الرجاء أمام حسنية أغادير بنفس النتيجة، بفضل هدف سجله اللاعب يوسف الفحلي في الدقيقة (54).

ويدين فريق الوداد بهذا الفوز الثمين للاعب خط الوسط “صلاح الدين السعيدي”، الذي نجح في اقتناص هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (36) من زمن الشوط الأول.

وبهذا الانتصار، رفع الوداد رصيده إلى 25 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المغربي، وبفارق 6 نقاط كاملة عن الرجاء، بينما تجمد رصيد سريع وادي زم في المركز الأخير وفي رصيده 8 نقاط.

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