باريس سان جيرمان يحقق فوزا مثيراً على بايرن ميونيخ

المنامة - ياسر ابراهيم - اقترب باريس سان جيرمان من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أوقف انتصارات حامل اللقب بايرن ميونخ الألماني وهزمه في عقر داره بثلاثة أهداف لاثنين، الأربعاء، ضمن ذهاب الدور ربع نهائي من المسابقة القارية الأغلى.

وأشعل الفريق الباريسي أجواء المباراة مُبكرا بهدف جاء بعد ثلاث دقائق فقط من البداية، من كرة أرسلها نيمار دا سيلفا إلى كليان مبابي المتواجد بحالة انفراد تام بالمرمى، ليُسددها قوية مرت من بين قدمي الحارس مانويل نوير وتعانق الشباك.

وواصل سان جيرمان تقديم الأداء الرائع واستطاع الفريق ضرب شباك الألمان بهدف ثان عند الدقيقة 28، بعد تمريرة أخرى مميزة من البرازيلي نيمار وصلت إلى مواطنه ماركينيوس، الذي انسل من بين المدافعين واسكن الكرة ببراعة في المرمى.

فريق أصحاب الأرض، الذي استغل خروج المدافع ماركينيوس بعد إصابة عضلية تعرض لها في الدقيقة 30، استفاق من صدمة الهدفين وتمكن من تقليص الفارق برأسية للمهاجم شوبو موتينغ هزت شباك فريقه السابق عند الدقيقة 37.

الشوط الثاني بدأه البايرن بضغط هجومي كبير وسنحت لعناصره عديد الفرص للتعديل، لكن تألق الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى سان جيرمان أجل اهتزاز شباكه إلى غاية الدقيقة 60، والتي عرفت تسجيل توماس مولر لهدف ثان برأسية أخرى.

وعقب إدراكه التعادل، سعى بايرن ميونخ جاهدا للتقدم، وهاجم مناطق خصمه بكل ثقله مُخلفا الكثير من المساحات الفارغة، التي استغلها أنخيل دي ماريا ومرر كرة إلى كليان مبابي ليسجل هدفا ثالثا للباريسيين في الدقيقة 68.

وتحمل دفاع الفريق الباريسي ضغطا كبيرا مارسه عناصر الفريق البافاري أملا في العودة، غير أن جميع محاولات مواتينغ ومولر وكينسيغلي كومان لم يُكتب لها النجاح أمام تألق منقطع النظير للحارس نافاس.

وبهذا أصبح باريس سان جيرمان صاحب الترشيحات الأقوى للتأهل للدور القادم، رغم تبقي 90 دقيقة أخرى سيحاول بايرن ميونخ استغلالها لمواصلة الدفاع عن لقبه الأسبوع القادم.

يذكر أن هذه الخسارة هي الأولى للبايرن منذ 19 مباراة خاضها في دوري الأبطال.

المصدر: الأناضول