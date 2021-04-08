تشيلسي يهزم بورتو ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع تشيلسي الإنجليزي قدما في دور نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على مضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون رد، الأربعاء، ضمن الدور ربع نهائي من المسابقة القارية.

وجاء شوط المباراة الأول هادئا، افتقد للإثارة في أغلب فتراته مع أفضلية واضحة للفريق اللندني، الذي استحوذ على الكرة بشكل أكبر من بورتو المتراجع.

وأثمرت أفضلية تشيلسي عن هدف أول في اللقاء أحرزه لاعب الوسط ماوسن ماونت في الدقيقة 32، بعدما استقبل ببراعة عالية كرة مررها له الإيطالي جورجينيو ثم سدد في الجهة البعيدة عن متناول الحارس أوغستين مارشيسين.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ظهر بورتو بصورة مغايرة وفرض سيطرة مطلقة على مجريات اللعب، أثمرت عن العديد من الفرص الخطرة، واجهها دفاع تشيلسي باقتدار مانعا الكرة من اختراق شباكه.

وبينما كان بورتو يُقاتل في الخطوط الأمامية لتعديل النتيجة، استغل لاعب الوسط بن تشيلويل تردد خصمه خيسوس كورونا في تمرير الكرة، ليخطف الكرة منه ويتجه بها نحو المرمى ويضعها في الشباك.

وواصل تشيلسي تفوقه إلى غاية الدقيقة الأخيرة من المباراة مسجلا نتيجة إيجابية ستمنحه الأفضلية الأسبوع المقبل في مواجهة الإياب بـ"ستامفورد بريدج".