الامارات | عمر آل علي يدير نهائي كأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر آل علي يدير نهائي كأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم عينت طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي، بمعاونة الحكمين محمد أحمد وحسن المهري، وذلك لإدارة المباراة النهائية لكأس الخليج العربي التي تجمع غداً شباب الأهلي والنصر على استاد نادي الشارقة.

ويُعد عمر آل علي من الحكام المميزين، ويتمتع بخبرة دولية كبيرة وأداء تحكيمي متطور.

يأتي ذلك، نفياً لأنباء نقلتها وسائل إعلام تحدثت عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لقيادة المباراة.

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