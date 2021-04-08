الامارات | دياز: النهائي لا يمكن حسمه بالاعتماد على الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن دياز: النهائي لا يمكن حسمه بالاعتماد على الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الأرجنتيني رامون دياز أن فوز «العميد» على شباب الأهلي في نسخة العام الماضي لمسابقة كأس الخليج العربي لا يمنح النصر الأفضلية في الفوز مجدداً، مشدداً على أن حظوظ الفريقين متساوية في الحصول على اللقب عندما يلتقي الفريقان بعد غدٍ على استاد الشارقة.

وقال دياز في مؤتمر صحافي: «الفريق مستعد بشكل جيد ذهنياً وبدنياً، والنهائي لا يمكن حسمه بالاعتماد على الماضي، فتفوق النصر على شباب الأهلي في نهائي النسخة السابقة أصبح من الماضي، وعلينا أن نخوض التحدي الجديد بكل قوة حتى نكرر الإنجاز نفسه».

وعن وجود ضغوط كبيرة على لاعبي النصر، قال: «كرة القدم كلها ضغوط، والضغط سيكون على الفريقين، ومثلما لدينا رغبة في الفوز باللقب، الأمر نفسه بالنسبة إلى شباب الأهلي، ولا نفكر في نهائي كأس رئيس الدولة الذي سيجمعنا مجدداً مع شباب الأهلي، ونحن نعلم أنه منافس عنيد لديه نقاط قوة في الوسط والهجوم، ونعمل على استغلال نقاط الضعف، وفريقي جاهز للظهور بشكل جيد بما يليق بالمباراة النهائية».

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