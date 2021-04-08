اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

غرناطة - مان يونايتد 23:00

أرسنال - سلافيا براغ 23:00

أياكس - روما 23:00

دينامو زغرب - فياريال 23:00

الدوري السعودي

الأهلي - الرائد 21:50

الدوري الأردني

شباب الأردن - السلط 18:00

معان - الحسين 20:00

الدوري العراقي

الحدود - القاسم 16:00

السماوة - النفط 17:00

نفط ميسان - أربيل 18:30

النجف - الشرطة 20:45

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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