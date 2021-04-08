الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
غرناطة - مان يونايتد 23:00
أرسنال - سلافيا براغ 23:00
أياكس - روما 23:00
دينامو زغرب - فياريال 23:00
الدوري السعودي
الأهلي - الرائد 21:50
الدوري الأردني
شباب الأردن - السلط 18:00
معان - الحسين 20:00
الدوري العراقي
الحدود - القاسم 16:00
السماوة - النفط 17:00
نفط ميسان - أربيل 18:30
النجف - الشرطة 20:45
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