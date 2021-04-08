الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقادات

وجه عدد من مشجعي النادي الكبير انتقادات قوية للاعب سابق أعلن مساندته للاعب أجنبي تم الاستغناء عن خدماته أخيراً، مشيراً إلى أنه لا يحصل على مستحقاته المادية كاملة مثلما حدث معه، بينما ردّ عدد من المشجعين بأن النادي يمنح جميع لاعبيه حقوقهم المادية.

مدير

يفرض مدير تنفيذي لاتحاد لعبة جماعية تم تعيينه أخيراً، سياسة متشددة تجاه التعامل مع موظفي الاتحاد المعني، ما أثار حالة من السخط والاستياء في أوساط منتسبي الاتحاد.

تجديد

وجهت شركة ألعاب جماعية في أحد الأندية، رسالة شديدة اللهجة إلى مدرب الفريق الأول لكرة السلة، ربطت فيها مصير تجديد عقده للموسم المقبل بقدرته على قيادة الفريق إلى حصد إحدى البطولات المتبقية في الموسم الحالي.

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