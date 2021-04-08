أهداف مباريات اليوم الأربعاء 7/ 4/ 2021 بالدورى

القاهرة - سامية سيد - اعتلى أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، جدول هدافى الدورى المصرى، بعد المباريات التى أقيمت اليوم، الأربعاء، الموافق 7/ 4/ 2021 فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى الجونة طلائع الجيش، واصطدم البنك الأهلى بالجونة، والإسماعيلى فى ديربى القناة أمام المصرى البورسعيدى وجاءت نتائج المباريات كالتالى:

الطلائع يسحق الجونة برباعية ويرتقى للمركز الـ 13 بالدوري

حقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

هاتريك محمد هلال يقود دجلة لهزيمة البنك الأهلى 4\2 فى مباراة مثيرة بالدورى

فاز فريق وادى دجلة على نظيره البنك الاهلى بنتيجة 4\2 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز، والتى شهدت ندية و اثارة بين الفريقين .

سجل الأهداف لفريق دجلة محمد هلال ثلاثية فى الدقائق 2 و 76 ،و 88 وأحمد عاطف فى الدقيقة 92 ، بينما سجل للبنك الاهلى أحمد على هدفين فى الدقيقة 21 و 79.