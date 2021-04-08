شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال بعد الفوز على المصرى: انتصار يعيد الثقة وأتطلع لاستعادة كرة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، عن سعادته بتحقيق انتصار صعب وغال على المصرى البورسعيدى فى الأسبوع الــ18 بالدورى الممتاز، بعد تلقى خسارة غير مستحقة فى الجولة الماضية.

وأضاف جلال فى تصريحات عقب اللقاء: "انتصار كنا فى أمسّ الحاجة إليه من أجل إعادة الثقة تدريجيا للاعبين، وأعذر بعضهم وأرى أن غياب التوفيق هو العامل الأهم فى تراجع ترتيب الفريق".

وتابع المدير الفنى للدراويش: "فيش شك أننا كنا محتاجين هذا الفوز، ممكن الدنيا تهدأ قليلا، التوقف الطويل لقرابة 20 يوما صب في مصلحتنا، لأن هناك العديد من الأمور تحتاج عملا كبيرا، من الطبيعي أن يكون للفرق الكبيرة أسلوب لعب يختلف عن الفرق الصغيرة".

وأضاف جلال: "مفيش منافسة فنية في الدوري، التنافس بدني من جهد مبذول والتحامات، والصراع على الهبوط مشتعل كل الفريق ترغب في الابتعاد عن منطقة الخطر، لكن فترة التوقف سوف تشهد عملا كبيرا نريد سرعة في استرجاع الكورة وفاعلية أكثر على مرمى المنافسين".

واستكمل حديثه: "لدينا متسع من الوقت من أجل السعى نحو إعادة كرة الدراويش المعروفة للجميع بجانب تقييم باقى اللاعبين التى لم تحصل على فرصة بعد".

وأتم حديثه موجها رسالة للجماهير: "أشكركم كثيرا على هذا الدعم والمساندة ونعدكم بعودة الفريق لسابق عهده بشرط الاستمرار فى الدعم والمساندة".

وحصد الإسماعيلى انتصارا مثيرا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما لحساب منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، والفوز الأول على المصري منذ موسم 2017/2018 في دربي القنال.

سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصري عند 26 نقطة في المركز الرابع.