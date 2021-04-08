شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير حسين السيد مارسيلو بعد إصابته مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبي بالنادى الإسماعيلي خضوع حسين السيد مارسيلو، الظهير الأيسر للفريق، للأشعة على قدمه خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى إصابته التى تعرض لها خلال لقاء المصرى البورسعيدى، وبناء عليه تحديد مدة العلاج.

ولم يستطع حسين السيد مارسيلو استكمال اللقاء بعد أن شعر بألم فى العضلة الخلفية ليغادر الملعب متأثرا بإصابته ويحل مصطفى فارس بديلا له.

وحصد الإسماعيلى انتصارا مثيرا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما لحساب منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى ، وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، والفوز الأول على المصري منذ موسم 2017/2018 في دربي القنال.

سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصري عند 26 نقطة في المركز الرابع.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: حارس مرمى محمد فوزي، وخط الدفاع الرباعي حسين السيد، مروان صحراوى، محمد عمار، عبد الله جمعة، وفي الوسط محمد حسن، محمد عادل، أرى بابل، أحمد مدبولي، وثنائي الهجوم فخر الدين بن يوسف، وشكري نجيب.

وجاء على مقاعد بدلاء الدراويش كلا من محمد صبحي، أحمد كاستيلو، محمد صادق، عمر الوحش، عماد حمدي، نادر رمضان، مصطفى فارس، عبد الرحمن مجدي، أحمد مصطفى.

في المقابل جاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى أحمد مسعود، ورباعي الدفاع حجاج عويس وعمرو موسى واحمد شوشة وحسن علي، وخط الوسط: إيمانويل ايزي وفريد شوقي ومصطفى سلطان وعمر كمال، وثنائي الهجوم أحمد رفعت وأحمد جمعة.