شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم الاربعاء 7\4\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها، إلغاء معسكر منتخب المحليين، وفوز دجلة على البنك الأهلى برباعية، وإصابة بواليا فى تدريب الأهلى.

ضيق الوقت وضغط المباريات يلغى معسكر منتخب للمحليين فى مايو و استبداله بيوليو



استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على فكرة إقامة معسكر للاعبي المنتخب الأول في شهر مايو المقبل ، وإقامة ودية للاعبين المحليين على أن يتم إستبداله و إقامة معسكر في شهر يوليو خلال فترة توقف الدوري لإنشغال المنتخب الأوليمبي بالاستعداد لاوليمبياد طوكيو 2021.

مشادات و احداث شغب فى قمة الاهلى و الزمالك لكرة السلة تحت 20 سنة

شهدت صالة الشرقية للدخان التى أقيمت عليها مباراة الاهلى و الزمالك فى بطولة الجمهورية لكرة السلة تحت 20 سنة ،أحداث شغب ، ومشادات بين لاعبى الفريقين ، بعد نهاية اللقاء ، و الذى أسفر عن فوز الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 79\81

"الفتاق" يُهدد مشاركة على جبر مع بيراميدز فى مواجهة الرجاء

يعانى على جبر قائد دفاع بيراميز، من أعراض الفتق السرى بعد مشاركته فى مواجهة الرجاء المغربى، التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على ملعب محمد الخامس، فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية، وانتهت بفوز الرجاء بهدفين دون رد، لتصبح تلك الهزيمة الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

هاتريك محمد هلال يقود دجلة لهزيمة البنك الأهلى 4\2 فى مباراة مثيرة بالدورى

فاز فريق وادى دجلة على نظيره البنك الاهلى بنتيجة 4\2 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز ، والتى شهدت ندية و اثارة بين الفريقين .

سجل الأهداف لفريق دجلة محمد هلال ثلاثية فى الدقائق 2 و 76 ،و 88 وأحمد عاطف فى الدقيقة 92 ، بينما سجل للبنك الاهلى أحمد على هدفين فى الدقيقة 21 و 79 .

علي معلول خارج قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

أصبحت فرص التونسي علي معلول لاعب الأهلي ضئيلة في اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك والمقرر إقامتها يوم 18 أبريل الجاري بسبب عدم اكتمال شفاؤه من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية وحاجته بعض الوقت حتى يتعافى بشكل تام من الإصابة التي تسببت في حرمانه من المشاركة في المباريات لفترة طويلة.

كارتيرون يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة للحديث عن مواجهة تونجيث

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيًا في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة للحديث عن لقاء تونجيث بطل السنغال المقرر له يوم السبت في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.

اصابة والتر بواليا فى الاهلى و اللاعب يغادر المران

غادر والتر بواليا، مهاجم الأهلي، مران الفريق، اليوم الأربعاء، قبل نهاية، إثر تعرضه لكدمة قوية فى القدم، استدعت خروجه من التقسيمة التى أجراها المدير الفني بيتسو موسيماني، فى نهاية المران الجماعي للفريق، الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزانى.