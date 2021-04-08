شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعتزم شكوى حكم مباراة أسوان ويؤكد: نشك فى عدم وجود VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم مسئولو نادي إنبي تقديم شكوى رسمية للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم محمود ناجي ومعاونيه طاقم تحكيم مباراة الفريق البترولي أمام أسوان، التي جرت في أقصى صعيد مصر أمس الثلاثاء.

وأسندت اللجنة مباراة أسوان وإنبى للحكم محمود ناجى، ويعاونه وائل عاطف وحسن رمضان مساعدين، وبدوى إبراهيم حكما رابعا، ومحمود بسيونى حكم فيديو وأحمد جمال حكم مساعد فيديو.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي: "سنتقدم غدا بشكوى للاتحاد المصري بشأن عدم احتساب هدف إنبي الصحيح في نادي أسوان واحتساب هدف أسوان من تسلل واضح".

وتابع عبد الناصر محمد: "لدينا شكوك قوية من عدم توافر تقنية الفار رغم تأكيدنا مسبقا بخطابين للاتحاد المصري ولجنة المسابقات بضرورة توافر الفار، وسنصعد الأمر في حالة ثبوته، لأن هذا استهتار بمقدرات الأندية وعدم تكافؤ الفرص".

ونجح فريق أسوان في تحقيق الفوز على نظيره إنبي بهدف نظيف أحرزه محمود شبانة في الدقيقة 94 بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما تراجع إنبى إلى المركز التاسع بعد ما تجمد رصيده بـ 24 نقطة بعدما لعب 16 نقطة فاز في 6 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً وما زال لديه مباراتين مؤجلتين.