شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاهلى اليوم الاربعاء 7\4\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الأهلى اليوم الأربعاء الموافق 7 / 4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها غياب على معلول عن قمة الدورى بين الاهلى والزمالك، وأحداث شغب فى مباراة الأحمر مع الزمالك فى دورى السلة، وإصابة والتر بواليا فى التدريب ومغادرة المران للاعب يغادر المران.

الاهلى يخضع لمسحة طبية استعدادا لمباراة سيمبا التنزانى

أجرى فريق الأهلي مسحة طبية عصر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غد الجمعة على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

اصابة والتر بواليا فى الاهلى و اللاعب يغادر المران

غادر والتر بواليا، مهاجم الأهلي، مران الفريق، اليوم الأربعاء، قبل نهاية، إثر تعرضه لكدمة قوية فى القدم، استدعت خروجه من التقسيمة التى أجراها المدير الفني بيتسو موسيماني، فى نهاية المران الجماعي للفريق، الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزانى.

يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مؤتمرا صحفيا غدا الخميس بملعب السلام للحديث عن مباراة فريقه ضد سيمبا التنزانى، والمقرر لها بعد غد الجمعة بالجولة السادسة والختامية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وكيف يفكر بشأن التعامل مع المباراة.

شهدت صالة الشرقية للدخان التى أقيمت عليها مباراة الاهلى و الزمالك فى بطولة الجمهورية لكرة السلة تحت 20 سنة ،أحداث شغب ، ومشادات بين لاعبى الفريقين ، بعد نهاية اللقاء ، و الذى أسفر عن فوز الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 79\81 .

يترقب النادي الأهلي الحصول على نسبة من عائد بيع مهاجمه السابق المغربي وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي الحالي حال بيعه لنادي الزمالك، في ظل اهتمام مسئولي القلعة البيضاء بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم هجوم الفارس الأبيض بمهاجم قوي يعوض رحيل مصطفى محمد إلى جالطة سراي التركي.

أصبحت فرص التونسي علي معلول لاعب الأهلي ضئيلة في اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك والمقرر إقامتها يوم 18 أبريل الجاري بسبب عدم اكتمال شفاؤه من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية وحاجته بعض الوقت حتى يتعافى بشكل تام من الإصابة التي تسببت في حرمانه من المشاركة في المباريات لفترة طويلة.

يواصل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرات الفيديو للاعبي الفريق المعتادة من بعد مباراة المريخ السودانى، وعقد محاضرة جديد قبل انطلاق المران الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعرض خلالها نقاط القوة والضعف لدى بطل تنزانيا، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين مساء بعد غدٍ الجمعة.