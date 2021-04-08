شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا فى صورة جديدة من الإمارات قبل حضور نهائى كأس الخليج العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، عن سعادته لتواجده في الإمارات لحضور المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، والتي تجمع بين فريق شباب أهلي دبي ونظيره النصر على ملعب الشارقة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ونشر مؤمن زكريا على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام صورة جديدة من رحلته في الإمارات، ولقت الصورة تفاعلا كبيرا من زملائه في النادي الأهلي.



مؤمن زكريا على إنستجرام

وقال مؤمن زكريا، تعليقا على صورته: "مش قادر أوصف فرحتي بالتواجد هنا في الإمارات، أنا شفت حب كبير في عيون الناس، إحساسي إني بين أهلي وناسي.. شكرا الإمارات قيادة وشعبا، أجمل إحساس في الكون.. واليوم استمتعت بالتواجد في متحف الاتحاد عظيم ورائع، اختيار مكان المؤتمر يظهر قيمة هذا النهائي بين الفريقين الكبار".



مؤمن زكريا

وبالأمس، وصل مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي المصري إلى دبي لحضور المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، والتي تجمع بين فريق شباب أهلي دبي ونظيره النصر على ملعب الشارقة والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وأعرب مؤمن زكريا عن سعادته بتوجيه الدعوة له لحضور المباراة وتواجده فى بلده الثاني، وقال زكريا: "سعيد بتواجدي في بلدي الثاني، أحب الإمارات كثيرا، ومش عارف أقول إيه من كتر حب الناس بلدى التانية وإن شاء الله أكون موجود معاكم".

فيما نشر موقع نادي شباب الأهلي، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" فيديو ترحيبياً بالنجم المصري مؤمن زكريا، ضيف نهائي كأس الخليج العربي "كأس الخمسين"، وتضمن الفيديو أحد أهداف النجم المصري، واحتفاليته الشهيرة، والتي قلدها الأرجنتيني كارتابيا، وعبد الله النقبي، في الفيديو المنشور.