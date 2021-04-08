شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينتفض فى ديربى القناة ويهزم المصرى بثنائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلي، فوزا مثيرا في ديربي القناة أمام المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وحرمت تقنية الفار المصري من التعادل، حينما ألغت هدف سجله أحمد جمعة في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، فيما جاء هدف شكري نجيب في الدقيقة 62 من زمن اللقاء، قبل أن يقلص جريندو الفارق للفريق البورسعيدي بهدف في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة ورغم الفوز يبقى الإسماعيلي في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، متساويا مع البنك الأهلي بنفس الرصيد من النقاط، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في لقاءين وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: حارس مرمى محمد فوزي، وخط الدفاع الرباعي حسين السيد، مروان صحراوى، محمد عمار، عبد الله جمعة، وفي الوسط محمد حسن، محمد عادل، أرى بابل، أحمد مدبولي، وثنائي الهجوم فخر الدين بن يوسف، وشكري نجيب.

وجاء على مقاعد بدلاء الدراويش كلا من محمد صبحي، أحمد كاستيلو، محمد صادق، عمر الوحش، عماد حمدي، نادر رمضان، مصطفى فارس، عبد الرحمن مجدي، أحمد مصطفى.

في المقابل جاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى أحمد مسعود، ورباعي الدفاع حجاج عويس وعمرو موسى واحمد شوشة وحسن علي، وخط الوسط: إيمانويل ايزي وفريد شوقي ومصطفى سلطان وعمر كمال، وثنائي الهجوم أحمد رفعت وأحمد جمعة.

ويجلس على مقاعد الاحتياطي بالمصري كلا من، أحمد شديد وكريم العراقي واسلام صلاح وجريندو وسعيدو سيمبوري وعنتر وكازادي واسلام عطية ودعدور.