شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب أكثر من 3 أشهر.. الإسماعيلي يعود للانتصارات بثنائية في شباك المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الإسماعيلي عن طريق فريد شوقي مدافع المصري في مرماه بالدقيقة 19، وعزز شكري نجيب النتيجة لصالح الإسماعيلي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وحاول المصري إدراك التعادل وبالفعل نجح أحمد جمعة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 49 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية حكم الفيديو، وتعددت محاولات المصري إلى أن سجل محمد عبداللطيف جريندو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي 2-1.

ويعد فوز الإسماعيلي اليوم هو الثاني فقط للدراويش هذا الموسم بعدما حقق فوزه الوحيد أمام أسوان يوم 29 ديسمبر 2020 في الجولة الخامسة من الدوري.

بهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 14 في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 26 في المركز الرابع.